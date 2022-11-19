Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kaçak sigara operasyonu: 25 kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:42 Son Güncelleme: 19.11.2022 10:44

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 25 kişi gözaltında

Adana’da 46 milyon 943 bin makaron ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da kaçak sigara operasyonu: 25 kişi gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu.

25 KİŞİ GÖZALTINDA

KOM ekiplerinin, 2 ev, 2 depo ve bir TIR'da yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 41 milyon 390 bin makaron, 5 milyon 553 bin adet doldurulmuş sigara, 10 bin 180 paket sigara, 50 kilogram tütün ile 4 otomatik sigara dolum makinesi ve 40 adet elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak?
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
Yalı Çapkını 9. bölüm izle full HD! 18 Kasım 2022 YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
SON DAKİKA | Bakan Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı Personel alımı için Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a gönderildi
TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ YAYINDA 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte 17 - 28 Kasım 2022 kura takvimi
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA| Enflasyon verileri ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Kasım 2022 emekli zammı son durum
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragmanda ne oluyor? Star TV ile YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
SON DAKİKA HABERİ! İstiklal saldırısını gerçekleştiren terörist Albashir'in yeni görüntüsü çıktı: Saldırı noktasını böyle belirlemişler
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da kaçak sigara operasyonu: 25 kişi gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA