46 milyonluk dolandırıcılık olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç satış işlemlerinde vatandaşları dolandırarak zarara uğratan örgüte yönelik çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşları zarara uğratarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı.