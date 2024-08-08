46 yıl sonra ilk defa duydu

79 yaşındaki Ayhan Kılınçer, 33 yaşında olduğu ameliyat sonrası duyma kaybı yaşadı. Kılınçer, 46 yıl sonra takılan işitme cihazı ile tekrar duymaya başladı. Yaşlı kadının yıllar sonra verdiği tepki yüzleri gülümsetti. 1982 yılında bademcik iltihabı yaşaması üzerine ameliyat olan Ayhan Kılınçer'in, ameliyat sonrası sol kulağında yüzde 80 duyma kaybı oluştuğu öğrenildi. Uzun yıllar her 2 kulağında işitme kaybı yaşayan yaşlı kadın kendisine cihaz desteği sağlayan İstanbul Ümraniye Belediyesi'ne de teşekkür etti. İHA