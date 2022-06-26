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Giriş Tarihi: 26.6.2022 10:58 Son Güncelleme: 26.6.2022 11:06

47 kaçak göçmen çıktı… Ev sahibine 120 bin lira ceza…

EMİR SOMER EMİR SOMER
47 kaçak göçmen çıktı… Ev sahibine 120 bin lira ceza…

Düzensiz kaçak göçmenleri “Toplanma Yeri” olarak belirlediği adrese yerleştiren bir kişi gözaltına alındı ve 120 bin 978 lira ceza kesildi. Adreste 47 düzensiz kaçak göçmen bulundu.

Bağcılar İlçesi'ne bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir adresin yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenlerin "Toplanma Yeri" olarak kullanıldığını tespit eden İstanbul Polisi söz konusu adrese operasyon düzenledi. Adreste farklı yaşlardaki 47 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı.

Düzensiz kaçak göçmenleri; yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek üzere adreste topladığı belirlenen ve yer temini sağlayan O.K. da gözaltına alındı. O.K. hakkında "Geçerli Seyahat Belgesi Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamlarından Verilmiş Yabancı Kimlik Kartı, İkamet İzni veya Geçerli Yol İzin Belgesi Olmayan Yabancı Şahıslara Mülkiyetindeki Gayrimenkulü Kiralamak" suçundan 120 bin 978 lira idari para cezası kesildi.

"Bir Yabancıyı Ülkeye Sokmak veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlamak" suçundan adliyeye sevk edilen O.K., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Muhafaza altına alınan 47 düzensiz kaçak göçmenle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi.

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47 kaçak göçmen çıktı… Ev sahibine 120 bin lira ceza…
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