47 yaşında evlendi, eşi katili oldu

KARISINI BOĞARAK ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ



Yaptığından büyük pişmanlık duyan Münir Sapmaz, 'Ben ne yaptım?' diyerek evdeki pompalı tüfekle başına ateş ederek hayatına son verdi. Münir Sapmaz'ın geride herhangi bir not bırakmadığı öğrenilirken, Emine Sapmaz'ın boynunda kocasının tırnak izleri bulunduğu belirlendi. Öte yandan 47 yaşında ilk evliliğini yapan Emine Sapmaz'ın zaman zaman komşularına, 'Yıllarca bekar kaldım, evlenmedim. 47 yıl sonra bir erkeğe bağlandım, evlendim. Eşim kansere yakalandı. Nasıl bir kaderim varmış. Şimdi hasta bakıyorum" diye serzenişte bulunduğu öğrenildi.

Korkunç olay, Menemen ilçesi 9 Eylül Mahallesi 8. Cadde üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Meral N. (77) kızı ve damadından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin zilini çaldı. Kimse açmayınca olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler Emine Sapmaz (52) ve eşi Münir Sapmaz'ı (52) cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, boğazında morluklar olan Emine Sapmaz ve başından pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Münir Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNNET GETİRİNCE EŞİNİ BOĞMUŞ



Menemen polisi tarafından yapılan araştırmada iki yıl önce ilik kanserine yakalanan Münir Sapmaz'ın cinnet getirerek eşi Emine Sapmaz'ı elleriyle boğarak öldürdüğü anlaşıldı. Yaptığından büyük pişmanlık duyan Münir Sapmaz, 'Ben ne yaptım?' diyerek evdeki pompalı tüfekle başına ateş ederek hayatına son verdi. Münir Sapmaz'ın geride herhangi bir not bırakmadığı öğrenilirken, Emine Sapmaz'ın boynunda kocasının tırnak izleri bulunduğu belirlendi. 5 yıllık evli oldukları öğrenilen çiftin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emine Sapmaz'ın annesi Meral N., kızının acı haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KOMŞULARINA YAKINIYORMUŞ



Öte yandan 47 yaşında ilk evliliğini yapan Emine Sapmaz'ın zaman zaman komşularına, 'Yıllarca bekar kaldım, evlenmedim. 47 yıl sonra bir erkeğe bağlandım, evlendim. Eşim kansere yakalandı. Nasıl bir kaderim varmış. Şimdi hasta bakıyorum" diye serzenişte bulunduğu öğrenildi.