47 yıllık hayat arkadaşına böbreğini verdi

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan Hasan Akıncı, eşi Hanım Akıncı sayesinde hayata tutundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hasan Akıncı, eşinin kendisini ikna ettiğini ve Gaziantep'e geldiklerini belirtti.

Kronik böbrek yetmezliği teşhisi üzerine zor günler yaşadığını dile getiren Akıncı, "Teşhis üzerine ya diyalize girecektim ya da böbrek nakli olacaktım. Böbrek nakli olmak kolay mı? Çok masraflı olur mu? 'Bu çevrede nakil merkezi var mı' diye düşünürken Gaziantep'e geldik. Eşim büyük fedakarlık yaparak böbreğini bağışladı. Bana yeniden hayat veren eşime ve hekimlerimize minnettarım. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel de Akıncı'nın hastalığının eşinin dikkati sayesinde teşhis edildiğini, tetkikler sonucu nakil hazırlıklarının 3 günde tamamlandığını bildirdi.

Merkezde tüm böbrek verici ameliyatlarının laparoskopik olarak kapalı yöntemle yapıldığını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Hanım Akıncı'nın ameliyatı 1, Hasan Bey'in ameliyatı ise yaklaşık 1,5 saatte bitti. Vericimiz 2, Hasan Bey 4. günde sağlıklı şekilde taburcu edilerek mutlulukla evlerine gittiler. Buradaki asıl kahraman Hanım Akıncı'dır. 47 yıllık evliliklerinde iyi ve kötü günleri paylaşan, kader birliği eden Hasan ve Hanım Akıncı'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz."