‘48 saatlik ömrü kaldı’ denilen hiç tanımadığı Emirhan’a karaciğerini verdi: Yüreğinden öpülesi Yasemin

Bursa'da yaşayan ve 7 ay önce karaciğer yetmezliğine yol açan Wilson hastalığı teşhisi konulan ve doktorlar tarafından 48 saat ömrü kaldığı belirtilen Emirhan Aydemir'in (10) ailesine acil organ nakli olması gerektiği söylendi. Ailesinin, aile WhatsApp grubunda yaptığı çağrı, kısa sürede elden ele yayıldı ve bir arkadaşı aracılığıyla fabrika işçisi olan Yasemin Fırat'a (23) ulaşıldı. Kısa süre önce ağabeyini trafik kazasında kaybeden Fırat "Ağabeyimi kurtaramadım ama başkasını kurtarabilirim" diyerek aldığı kararla hiç tanımadığı Emirhan Aydemir'e karaciğerinin yüzde 35'ini verdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde 30 kişilik ekiple 12 saat süren nakil ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Emirhan, artık öz ablası gibi gördüğü Yasemin'e teşekkür etti.DHAYasemin Fırat "Bir WhatsApp grubundan arkadaşım sayesinde haberi aldım. '0 RH pozitif kanı olan var mı kızlar?' diye yazdı. Ben ilk kan veririm diye niyetlendim. Ertesi gün karaciğer olduğu ortaya çıktı. Sonra doktorlarla görüştüm ve kararımı verdim. Ağabeyimi kaybettim. Ona bir yardımım olamadı. Bir şansım varken, bir çocuğun hayatını kurtarmak istedim. Emirhan ameliyattan önce bana dokundu ve 'Ben seni çok seviyorum biliyorsun değil mi?' dedi. Hiç unutmam o günü. Biz ağabeyim sonrası 5 kardeş kalmıştık. Emirhan'la yine 6 kardeş olduk" dedi.Naklinardından kısa sürede sağlığına kavuşan Emirhan Aydemir "Artık bir ablam var. Yasemin abla Bana hayat verdi. Benim gibi hasta olanlar korkmasınlar. Ameliyat olup zaten hemen çıkacaklar. Bir şey olmayacak. Ben Yasemin ablayı hiç tanımıyordum. Genel cerrahide yatarken orada gördüm ve tanıdım. O yan odadaydı, o benim yanıma geldi. Bayağı mutlu olmuştum" dedi.Ailede, birinci dereceden uygun donör bulunamadığını söyleyen anne Gülşen Aydemir, "Oğlum 50 kiloydu, 2 ay gibi bir sürede 10 kilo verdi. Çaresizlik hissettim. 1 ay bir odadan çıkmadım. Bütün gün ağladım. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Öncesinde, 'Nakil değil' demişlerdi. Sonra nakilsiz yaşayamayacağını öğrendik. Çok kalabalık bir aileyiz. Ama hiç kimsenin donör için uyumlu olmadı" diye konuştu.