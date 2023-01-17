48 yaşında yeniden doğdu! Yıllardır yürümekte sıkıntı yaşıyordu, şimdi ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşıyor

'48 YAŞINDA YÜRÜMEYİ YENİDEN ÖĞRENİYORUM'

Zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını belirten Yetkin Birol artık yeniden doğduğunu söyledi. Birol, "Umutsuzluğa kapıldığım oldu. Yaklaşık 3 yıl fizik tedavi gördüm. Sonra kalçama, belime vuracağını söylediler ve öylede oldu. 2015 senesinde sağ kalça ameliyatımı olmuştum. Doktorum ileri de sol kalça ameliyatını da olursun demişti şimdi de onu oldum. Yeniden doğmuş gibiyim. Bu hastalık sürecinde ayakkabımı, çorabımı zor giyerdim. Aksaklık olduğu için bir tepki olur mu diye çekine çekine dışarı çıkardım. Hızlı bir şekilde gidip gelmeyi istiyordum ama buda hastalık nedeniyle olmuyordu. Herkes yürüyor, koşuyor ben ise hasta duruyordum. Şimdi ise doktorum top oynarsın, yürürsün, gezersin dedi. Bu hastalık sürecinde bir çocuğun yürümeyi yeni öğrenmesi gibi hislere kapılıyordum. İnsanların sana bakış açısı çok farklı bir his. Bunu yaşamayınca bilinmiyor. Artık yeniden doğdum. Doğa yürüyüşü, yayla yürüyüşü yapmak istiyorum. Bu hayalimi en kısa sürede gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.