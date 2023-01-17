48 yaşında yeniden doğdu! Yıllardır yürümekte sıkıntı yaşıyordu, şimdi ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşıyor

Özellikle genç ve erkek haslarda sık görülen Ankilozan Spondilit, omurgayı ve omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi etkileyen ağrılı, iltihaplı bir romatizma türü olarak biliniyor. Hastalık zaman içerisinde hastanın kalça kısmında ileri derece tutulum göstererek, hareketlerini kısıtlıyor hatta yürümesini zorlaştırıyor. Bu hastalardan biri de Yetkin Birol. Askerden geldikten sonra ağrıları şiddetlenen Birol, 2015'de sağ kalçasından ameliyat oldu. Hastalık geniş alana yayıldığı için yine yürüme şikayetleri olan Birol bu sefer de sol kalça tarafından ameliyat edildi. Yetkin Birol başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
'GENÇ ERKEK HASTALARI VURAN BİR RAHATSIZLIK'
Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Başkanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, operasyonla ilgili şunları söyledi: "Genç erkek hastaları tutan bir hastalık. Bir kronik iltihabi romatizmaya benzeyen bir hastalıktır. Vücudun tendonlarında, bağ dokularında ve kemiklerinde ortaya çıkan sebebini bilmediğimiz kronik seyirli bir hastalıktır. Bu hastaklıkta en çok omurgalar sırt ve bel kemikleri tutulur. Zaman içerisinde kemiklerdeki iltihabın ilerlemesiyle buradaki tendonlar ve bağ dokuları kemikleşmeye başlıyor.
Hastamıza kalça protez uygulaması yaptık. Kalça protez uygulaması tamamen hareket kısıtlılığını engelleyen yeni kemik dokularının çıkartılması, araya metalik bir implant konulmasından oluşmaktadır. Bu hastalarımızın kesinle sigara içmemelerini tavsiye ediyoruz. Bu hastaların akciğer kapasiteleri kısıtlıdır, nefes darlığı ortaya çıkabilir. Teşhis konulur konulmaz sigarayı bırakmalıdır.
'48 YAŞINDA YÜRÜMEYİ YENİDEN ÖĞRENİYORUM'
Zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını belirten Yetkin Birol artık yeniden doğduğunu söyledi. Birol, "Umutsuzluğa kapıldığım oldu. Yaklaşık 3 yıl fizik tedavi gördüm. Sonra kalçama, belime vuracağını söylediler ve öylede oldu. 2015 senesinde sağ kalça ameliyatımı olmuştum. Doktorum ileri de sol kalça ameliyatını da olursun demişti şimdi de onu oldum. Yeniden doğmuş gibiyim. Bu hastalık sürecinde ayakkabımı, çorabımı zor giyerdim. Aksaklık olduğu için bir tepki olur mu diye çekine çekine dışarı çıkardım. Hızlı bir şekilde gidip gelmeyi istiyordum ama buda hastalık nedeniyle olmuyordu. Herkes yürüyor, koşuyor ben ise hasta duruyordum. Şimdi ise doktorum top oynarsın, yürürsün, gezersin dedi. Bu hastalık sürecinde bir çocuğun yürümeyi yeni öğrenmesi gibi hislere kapılıyordum. İnsanların sana bakış açısı çok farklı bir his. Bunu yaşamayınca bilinmiyor. Artık yeniden doğdum. Doğa yürüyüşü, yayla yürüyüşü yapmak istiyorum. Bu hayalimi en kısa sürede gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.