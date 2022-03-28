48 yıl sonra ağlatan poz

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 14 gazi, Yalova Belediyesi'nin 4 günlük gezi organizasyonu kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürüldü. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden, Güzelyurt, Lefke, Beylerbeyi ve Girne'deki tarihi mekanları, müze, şehitlik ve anıtları, Maraş bölgesini gezen gaziler anılarını tazeleme imkanı da buldu. Geziye katılanlardan Süleyman Sevren ile Yaşar Çelik, Girne'ye hakim bir tepedeki köşkün önünde, askerlikleri sırasında çektirdikleri fotoğraftaki pozun aynısını verdi.
Sevren, KKTC'de 14 aydan fazla askerlik yaptığını, 1974'teki harekata katıldığını söyledi.Duygularını anlatmakta güçlük çektiğini belirten Sevren, şöyle konuştu: "Ağlamak istiyorum. Burada çok zorlu şartlar altında askerlik yaptık. Bizim zamanımızda burası böyle değildi. Tuvaletimiz, duş alacak yerimiz yoktu. Duşumuzu dışarıda alıyorduk. Ama o zor şartlara rağmen hepimiz gururluyduk.
Türk askeri olarak çok başarılı işlere imza attık. Kıbrıs'ın kaderinin değişmesinde ve özgürlüğüne kavuşmasında bizim çok payımız olduğuna inanıyorum." Asker arkadaşı Sevren ile aynı duyguları paylaştığını kaydeden Yaşar Çelik ise "Buraya gelince geçmişi hatırladım. Çok heyecanlıyım ve o günleri hiç unutamıyorum. Bize bu imkanı sunan Yalova Belediyesine teşekkür ederiz" diye konuştu. AA