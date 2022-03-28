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Giriş Tarihi: 29.3.2022

48 yıl sonra ağlatan poz

48 yıl sonra ağlatan poz

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Yalovalı 14 gazi, askerlik döneminde görevli oldukları Kıbrıs’a gidip anılarını tazeledi. Girne’de 48 yıl önce verdikleri pozun aynısını veren Süleyman Sevren ve Yaşar Çelik duygusal anlar yaşadı

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 14 gazi, Yalova Belediyesi'nin 4 günlük gezi organizasyonu kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürüldü. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden, Güzelyurt, Lefke, Beylerbeyi ve Girne'deki tarihi mekanları, müze, şehitlik ve anıtları, Maraş bölgesini gezen gaziler anılarını tazeleme imkanı da buldu. Geziye katılanlardan Süleyman Sevren ile Yaşar Çelik, Girne'ye hakim bir tepedeki köşkün önünde, askerlikleri sırasında çektirdikleri fotoğraftaki pozun aynısını verdi.



Sevren, KKTC'de 14 aydan fazla askerlik yaptığını, 1974'teki harekata katıldığını söyledi.Duygularını anlatmakta güçlük çektiğini belirten Sevren, şöyle konuştu: "Ağlamak istiyorum. Burada çok zorlu şartlar altında askerlik yaptık. Bizim zamanımızda burası böyle değildi. Tuvaletimiz, duş alacak yerimiz yoktu. Duşumuzu dışarıda alıyorduk. Ama o zor şartlara rağmen hepimiz gururluyduk.



Türk askeri olarak çok başarılı işlere imza attık. Kıbrıs'ın kaderinin değişmesinde ve özgürlüğüne kavuşmasında bizim çok payımız olduğuna inanıyorum." Asker arkadaşı Sevren ile aynı duyguları paylaştığını kaydeden Yaşar Çelik ise "Buraya gelince geçmişi hatırladım. Çok heyecanlıyım ve o günleri hiç unutamıyorum. Bize bu imkanı sunan Yalova Belediyesine teşekkür ederiz" diye konuştu. AA

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48 yıl sonra ağlatan poz
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