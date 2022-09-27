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Giriş Tarihi: 27.9.2022 15:28 Son Güncelleme: 27.9.2022 16:18

48 yıllık eşini öldüren cani kocanın savunması kan dondurdu

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında sahur vakti 71 yaşındaki eşi Nur Erdem’i 17 yerinden bıçaklayan ve daha sonra ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldüren, 78 yaşındaki Mehmet Erdem’in yaptığı savunma kan dondurdu. Katil zanlısı Erdem; “48 yıllık eşim beni 4 yıldır aldatıyordu” dedi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
48 yıllık eşini öldüren cani kocanın savunması kan dondurdu

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında sahur vakti 71 yaşındaki eşi Nur Erdem'i, 17 yerinden bıçaklayan ve daha sonra ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldüren, 78 yaşındaki Mehmet Erdem'in yaptığı savunma kan dondurdu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, eşi kasten öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Erdem, cinayeti kasıtlı olarak işlemediğini belirterek, "10 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum. Her defasında kendisine ve iki kızıma boşanmak isteğimi söyleyip durdum. Ama kızlarım ve eşim bunu kabul etmediler. Son yıllarda çevremden eşimin beni aldattığı söylemleri duymaya başladım. Eşime ve kızlarıma bu durumu sorduğumda böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Amacım eziyet çektirmek değildi, olay aniden gelişti" dedi.

ÖLMEDEN ÖNCE İTİRAF ETTİ

Duruşma boyunca tahliyesini isteyen Mehmet Erdem, cinayeti işlemeden önce eşinin kendisini aldattığını itiraf ettiğini söylediğini ve bu olaydan dolayı kendisini kaybettiğini açıklayarak; "10 yıldır eşimden ayrıyım. Bu da 3 bin 600 gün yapar. 3 bin 600 gün boyunca kendisiyle 100 gün bir araya gelmedik. Ama, sürekli olarak söylemler dolaşıyordu. Olay günü eşim eve geldi. Kendisine yine boşanma talebimi ilettim. Kabul etmeyerek, böyle devam etsin istedi. Birden bire bana bıçakla saldırmaya çalıştı. Kargaşa sırasında elindeki bıçağı aldım. Bu sırada bende yaralandım. Hatta pişmanlık duyduğum için kolumdaki damarı bile kestim. İlişkisini itiraf edince kendimi kaybettim. Hakaret ettikçe de şiddete devam ettim. Şayet, hakaretlerine veya tahriklerine devam etmesiydi, belki de o anda her şey bitecek ve böyle bir olay olmayacaktı" diyerek kendisini savundu.

ÇIĞLIK SESLERİ DUYDUK

Duruşmada tanık olarak dinlenen vatandaşlar, cinayet sabanının bir kadının imdat diye diyerek yaklaşık 10 dakika boyunca bağırdığını ve çığlık seslerinin de 10 dakika boyunca sürdüğünü, talihsiz kadının ölümüne kadar çığlık attığını söylediler. Bir diğer tanık ise cinayetten hemen sonra eve geldiğini katil zanlısının ellerinin kan içinde olduğunu ve maktulünde cansız yerde yattığını söyledi. Mahkeme heyeti görülen ilk duruşmanın ardından duruşmanın karar verilmek üzere 29 Eylül tarihine ertelenmesine karar verdi.

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48 yıllık eşini öldüren cani kocanın savunması kan dondurdu
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