48 yıllık huzur, 48 yıllık aşk: "Bize her gün 14 Şubat"

Yeni evlenen ve evleneceklere de tavsiyelerde bulunan Gönen çifti 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Nesrin Gönen:

GÖSTERİŞ DİYE DÜĞÜN YAPMADIK: Ziraat yüksek mühendisiyim 1973'te Ankara'da doktoraya başladım. Bölümdeki asistan ablamın yanına giderdim Emine Gönen eşimin akrabasıydı. Beni eşimle tanıştırmak için epey bir uğraşmıştı. Tanıştık, arkadaşlığımız ilerledi ve evlilikle taçlandırdık.48 yıldır evliyiz. 15 Temmuz 1974'te sabah 10.20'de evlendik. Aile ve dostlarımızın arasında sade bir nikâhla hayatlarımızı birleştirdik. İdealisttik, masrafsız kimseyi memnun etmeyi düşünmediğimiz ve gösterişi sevmediğimiz için düğün yapmadık. Bir oğlumuz bir de kızımız oldu.

SORUNLARI SORUN OLARAK GÖRMEDİK:İnsanlar 48 yıl evli kalmayı nasıl başardınız diye soruyor. Bir kere hayattan ve evlilikten ne istediğinizi bilmeniz lazım. Herkes görevini biliyordu. Zaman zaman sıkıntılarımız, birbirimizle anlaşamadığımız noktalar da oldu. Olaylara bakış açılarımız farklıydı bundan dolayı çekişmelerimiz vardı ama bu hiçbir zaman kavgaya çirkinliğe ulaşmadı. Birbirimizi tanıdık ailelerimiz tanıdı her konuyu onaylayarak evlendik sadece biz değil, aile de birbiriyle evlendi. Hayatta ufak tefek olayları sorun yaparsanız hayatı yaşayamazsınız. Sorunları sorun olarak görmüyor, büyütmüyoruz, hayatta sorun yaratmamaya çalışıyoruz. Hayata pozitif bakıyoruz.

BİZE HER GÜN 14 ŞUBAT: Biz hiç 14 Şubat'ı kutlamıyoruz. Biz her günümüzü kutladık. Biz hiç anneler gününü tek başına kutlamadık. Bizim için her gün anneler günüydü. Biz bu tür günleri tek bir güne bağlamıyoruz, güne saate sığdırmıyoruz. 14 Şubat'ı ben her gün yaşıyorum. Her gün 14 Şubat'ı yaşamak o kadar güzel ki... Bizim sevgililiğimizin temelinde saygı var çünkü. Saygımız tükenmediği sürece sevgimiz de tükenmiyor. Eşim bana saygı gösterir, ben de her gün ona en neşeli halimle cevap veririm. Neşeli ve mutlu bir kadınım, neşemi ve mutluluğumu eşimin de yaşamasını isterim.

EVDE BU RAHATLIĞI BULAMAYIZ: Ellerimin ikisi de ameliyatlı evde kırılmadık kapak, tabak kalmadı. Burayı çok methettiler, karar verdik arkadaşımın vesilesiyle buraya gelmeye karar verdik. Kurumdan çok memnunuz. Evimizde bu rahatlığı yaşayamazdık. Önümüze yemek geliyor, çalışanlar aşırı güler yüzlü ve iyi insanlar. Anne evlat gibiyiz, aile ortamı var. Çiçekli bir evimiz vardı ama artık buradayız. Tohumlarımı balkonumu sera gibi kullanıyorum sebze üretiyorum. Ceviz, kavun, biber, nohut, fasulye, domates yetiştirdim. Biz yıllar önce huzurevine yerleşmeye karar verdik eşimle 3yıl önce nasip oldu. Dans etmeyi, karşılıklı kahve içmeyi çok seviyoruz.

Taner Gönen:

SÖZLERİMİZ HAVADA KALMADI: Eşimle tanıştık bir müddet arkadaşlık yaptık. Evlilikten ne anlıyorsun dedi bana sevgi saygı itimat diye cevap verdim yelkenleri suya indirdi. Bu sözlerimiz havada kalmadı hayata geçirdiğimiz için 48 yıldır evliyiz. Evlendiğimizde eve çiçek alıp geliyordum ama 3 gün sonra soluyordu. Baktık böyle olmayacak saksıda çiçek yetiştirmeye karar verdik. Bir ara 147 saksı çiçeğimiz oldu. Kat kat balkonlar dolusu çiçeklerimiz vardı. Komşularımız bizim evimizi çiçekli balkonlu ev diye tanımlardı. Bir ara kanarya almıştım. Bir yandan kanarya sesi bir yandan çiçek kokuları içinde mutlu mesut ve romantizmi yaşardık. Çocuklarımızı yatırıp salona geçiyorduk gece yarısı kahve içerdik. Şimdi huzur evinde de aynı saadeti yaşıyoruz.

Penceremizi açarız eşim kahve yapar o camın kenarında içtiğim kahvenin tadını hiçbir yerde alamam. O kahveyi zevkle, muhabbetle ve sevgiyle içiyoruz.

İNSANLARIN TAHAMMÜLLERİ YOK: Gençlerin birbirlerine karşı sabırlı olmaları lazım o sabrı gösteremezseniz zaten 2 ay sonra boşanmalar başlar. Tahammül evde başlıyor insanların bir birbine tahammül etmeleri gerekiyor. Akıllı insan ortalığı germemeli. Yeni çiftler öncelikle karşılıklı saygı, sevgi ve merhameti bulmaları gerekiyor. Merhametsiz olmaz, erkek kadına kadın da erkeğe merhamet etmeli. Yuvayı dişi kuş yapar. Yüreği ve beyni ile hareket edip olayları halleder. Bazı insanlar her durumdan sorun çıkarmaya çalışıyorlar. Kişiler hayattan ne beklediklerini bilmeliler. Bir insan olduğu gibi olmalı, başkalarını taklit etmemeli. Afaki istekler, hırs insanları mahveder.