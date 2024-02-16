481 okul yeniden yapıldı, 799’u güçlendirildi

İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen, eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapımı ve güçlendirilmesi çalışmalarında gelinen son durumu açıkladı. Rapora göre, il genelindeki okullarda yapılan incelemelerde binaların 1428'inin riskli olduğu tespit edildi. Geride kalan süreçte, riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapıldı. 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 148 okul da boşaltıldı. 20 ilçede 43 okulun yeniden yapım, 13 ilçedeki 16 okulda da güçlendirme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.