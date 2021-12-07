48/5 Trafik cezası nedir? 48/5 trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde sürücülerin bir anlık dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görülmektedir. Bunun en önemli sebebi alkoldür. Alkolün etkileri açısından yaş, cinsiyet, sürücülük deneyimi gibi bazı faktörlere bağlı olarak değişse de, güvenli bir sürüş için yeterli olmamaktadır. Bu yüzden güvenli alkol limiti yoktur en doğrusu, hiç alkol almadan araç kullanmaktır.

48/5 TRAFİK CEZASI MADDESİ

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (6) ay süreyle Trafik Polisince geri alınır. Aynı sürücü aynı suçu işlerse; yine Kanun'un ilgili maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (2) yıl süreyle Trafik Polisi'nce geri alınır. Aynı sürücü üçüncü kez alkollü olarak araç kullanırken tespit edilirse, kanunun ilgili maddesinde belirtildiği şekilde para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (5) yıl süreyle Trafik Polisi'nce geri alınır. Ayrıca (6) aydan az olmamak üzere hafif hapis cezası uygulanılır. (5) yıl süreyle geri alınan sürücü belgesi sahipleri, 5. yılın sonunda, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun olanlara belgeleri iade edilir. Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, Sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.

48/5 TRAFİK CEZASI TUTARI

1. defada 1.339 TL. (% 25 İndirimli 1.004,25 TL.)

2. defada 1.679 TL. (% 25 İndirimli 1.259,25 TL.)

3. ve 3'ten fazlasında 2.698 TL. (% 25 İndirimli 2.023,50 TL) para cezası kesilir.

Ayrıca 20 sürücü ceza puanı da ehliyetine işlenir.

48/5 CEZASINA İTİRAZ

Para cezası tebliğinin size ulaşmasından sonra 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurabilirsiniz. Eğer başvuru bu süre içerisinde olmazsa ceza kesinleşmektedir. Ayrıca idari tedbir de verilmişse 60 gün içince dilekçe ile başvuru yapılması gereklidir.