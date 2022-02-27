49 bin 792 yeni vaka, 206 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 394 bin 263 kişiden 49 bin 792'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 206 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 69 bin 845 oldu. Yurt genelinde bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 537 bin 442 doza yükseldi. En az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" dedi. ANKARA