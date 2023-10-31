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Giriş Tarihi: 1.11.2023

49 düzensiz göçmen kurtarıldı

49 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 4 ayrı düzensiz göçmen olayında 49 düzensiz göçmen kurtarılırken, 60 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde sürüklenen 11 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine Datça'da Yunanistan tarafından lastik bot içinde geri itilen 38 düzensiz göçmen sahil güvenlik kipleri tarafından kurtarıldı. Gece saatlerinde ise Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içinde 33 düzensiz göçmen yakalandı. Yine hareket halindeki bir lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 27 düzensiz göçmen yakalandı.

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49 düzensiz göçmen kurtarıldı
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