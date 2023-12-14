Haberler Yaşam Haberleri 49 ilde eş zamanlı “NARKOGÜÇ-39” operasyonu! 378 şüpheli zehir taciri yakalandı
Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:29

49 ilde eş zamanlı “NARKOGÜÇ-39” operasyonu! 378 şüpheli zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz “NARKOGÜÇ-39” Operasyonu'nda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı"

İHA
49 ilde eş zamanlı “NARKOGÜÇ-39” operasyonu! 378 şüpheli zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz "NARKOGÜÇ-39" Operasyonu'nda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı"

Ayrıntılar Geliyor...

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Meclis’te Demirtaş’a selam yollayanlar..."
SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı
SON DAKİKA | İYİ Parti karıştı! İbrahim Özkan'ın istifası sonrası yeni gelişme: O karara imza atan üyelere "kesin ihraç"
SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme! 'Zararı banka karşılasın' başvurusu reddedildi
Rusya’dan nükleer teklifi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak
CHP’deki ön seçim kararı tabanı karıştırdı: "Memur mu atıyorsunuz!"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıkladı: Enerji gelirleri gençler için kullanılacak! Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
49 ilde eş zamanlı “NARKOGÜÇ-39” operasyonu! 378 şüpheli zehir taciri yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA