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Giriş Tarihi: 15.12.2023

49 ilde ‘narkogüç’ operasyonu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
49 ilde ‘narkogüç’ operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı uyuşturucu tacirlerine yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Narkogüç-39 operasyonunda; 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 378 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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49 ilde ‘narkogüç’ operasyonu
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