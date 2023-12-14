49 ilde ‘narkogüç’ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı uyuşturucu tacirlerine yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Narkogüç-39 operasyonunda; 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 378 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.