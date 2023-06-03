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Giriş Tarihi: 4.6.2023

49 ton kaçak akaryakıt ele geçırildi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
49 ton kaçak akaryakıt ele geçırildi
ADANA polisi yaptığı operasyonda 49 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 ayrı depoda, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. KOM ekipleri, 3 şüphelinin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depolara yapılan baskınlarda, 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

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49 ton kaçak akaryakıt ele geçırildi
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