4.9’luk deprem İzmir’i korkuttu

İzmir'de önceki gece yaşanan deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre, dün saat 03.29 sıralarında merkez üssü Buca ilçesi olmak üzere 4.9 büyüklüğündeki deprem Manisa ve Aydın ile ilçelerinde de hissedildi. Yerin 14.47 kilometre altında meydana gelen depremde, Konak ilçesindeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkılırken yaklaşık 20 binada çatlaklar oluştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremde 64 kişinin panikleyerek etkilendiğini, 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.Depremin ardından İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Depremde can kaybı olmadığını aktaran Soylu, İzmir'deki yapı stokuna işaret ederek "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Çünkü Allah muhafaza eğer böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. 4.9 deprem hasar ölçüsünü değerlendirdik ama tabii 6'lık, 7'lik, 6.9'luk, 7.9'luk bir depremde bize daha büyük bir içimizi acıtacak ve ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. O açıdan burada yapı stokunu gördükten sonra, bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber bir değerlendirme yapmak gerektiği kanaatindeyiz" dedi.Burada yapılan toplantıda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "İzmir sınırları içerisinde 17 tanımlanmış aktif fayımız var. Şu ana kadar toplam 62 artçı sarsıntı yaşandı. Bunların içerisinde en yüksek olan artçı sarsıntının büyüklüğü 2.7" dedi. 4.9 ile 5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 4 büyüklüğünde artçılar olabileceğini belirten Tatar, "Özellikle vatandaşlarımızın bu konuya dikkat ederek hareket etmesinde büyük fayda var. Özellikle depremin artçı sarsıntılarının belli bir noktada yoğunlaştığını, kümelendiğini görüyoruz. Bu da bizim hemen güneyimizde kalan Buca fayının kuzeyinde bir noktaya düşüyor. Depremin aslında bulunduğu yer, 35-40 kilometre uzunluğundaki Tuzla Fayı'nın en kuzeydoğu ucuna düşüyor" dedi.Deprem sırasında balkondan atlayan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki Manisa Celal Bayer Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak Saral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saral'ın komşusu Barış Koşarer, "Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Bilinci yerinde değildi" dedi.NormaldeAnadolu'da yüzde 52 ile en çok deprem bekledikleri yerin Kuzey Anadolu kırığı olduğunu anlatan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Ancak son yıllarda Batı Anadolu'da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz'in açılmasıyla Anadolu'nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu. Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası'nda beni uykudan uyandırdı. Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalı" dedi.İzmirDokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir,"Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fay kırıldı. Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı'na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok" diye konuştu.