İstanbul’da ’FLY butik’ operasyonunda 22 gözaltı… Aralarında bir siyasi partinin genel başkanı da var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde gündeme gelen "FLY Butik" isimli inşaat projesiyle ilgili dördüncü dalga operasyon düzenledi. Söz konusu inşaat projesine baskı ve tehditle yerleşen kişilerin, site içerisinde bulunan daireleri birden fazla kişiye satarak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti. Site içerisinde önceden ikamet eden kişileri silah zoruyla dairelerinden çıkaran ve yaralayan çete üyelerine düzenlenen üç ayrı operasyonda 55 kişi gözaltına alınmış, 21 kişi tutuklanmıştı.

Dördüncü dalga operasyonda; haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında bir siyasi partinin Genel Başkanı olan A.E.'nin de bulunduğu 24 kişiden 22'si gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca ve 27 mermi ele geçirildi.