4’üncü çocuğuna hamile eşini silahla katletti

Malatya'da uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden geçen yıl nisan ayında tahliye edilen 33 yaşındaki Kemal Korkmaz, tartıştığı 3 çocuğunun annesi Esengül Korkmaz'ı tabancayla öldürüp intihar etti. Talihsiz kadının 4'üncü çocuğuna 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Uyuşturucu suçu nedeniyle 12 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen ve 4.5 yıl tutulduğu cezaevinden geçtiğimiz yıl nisanda koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildiği öğrenilen Kemal Korkmaz, önceki gece ailevi nedenlerle 3 çocuğunun annesi 30 yaşındaki eşi Esengül Korkmaz ile kavga etti. Kemal Korkmaz eşini tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. 4'üncü çocuğuna 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Esengül Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan katil koca da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Esengül Korkmaz dün toprağa verildi.