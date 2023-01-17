Haberler Yaşam Haberleri 4’üncü çocuğuna hamile eşini silahla katletti
Giriş Tarihi: 18.1.2023

4’üncü çocuğuna hamile eşini silahla katletti

Malatya’da, Kemal Korkmaz, hamile olan 3 çocuk annesi eşinin silahla canına kıydı. Ardından aynı silahla kendini öldürdü

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
4’üncü çocuğuna hamile eşini silahla katletti
Malatya'da uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden geçen yıl nisan ayında tahliye edilen 33 yaşındaki Kemal Korkmaz, tartıştığı 3 çocuğunun annesi Esengül Korkmaz'ı tabancayla öldürüp intihar etti. Talihsiz kadının 4'üncü çocuğuna 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Uyuşturucu suçu nedeniyle 12 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen ve 4.5 yıl tutulduğu cezaevinden geçtiğimiz yıl nisanda koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildiği öğrenilen Kemal Korkmaz, önceki gece ailevi nedenlerle 3 çocuğunun annesi 30 yaşındaki eşi Esengül Korkmaz ile kavga etti. Kemal Korkmaz eşini tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. 4'üncü çocuğuna 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Esengül Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan katil koca da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Esengül Korkmaz dün toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Bahçeli'nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...
Çin'den ABD'ye ağır suçlama: Rezillik karşısında dehşete düşüyoruz
Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat babası ile ilgili gerçeği öğrendi!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Muharrem İnce muhalefeti topa tuttu: Bu 6'lı adam vesayetidir!
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray çeyrek finalde! Aslan Alanyaspor'un fişini ilk yarıda çekti...
CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
Bakan Koca'dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi
Geleceğin gözde meslekleri ve biz
ARKADAŞINA GÖNDER
4’üncü çocuğuna hamile eşini silahla katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA