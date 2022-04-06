5 adreste ele geçirildi... Piyasa değeri 10 milyon lira...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda "Sahte Parfüm" operasyonu düzenledi. Beş farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Sahte parfüm imalatı ve satışı yapan beş kişi "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; piyasa değeri 10 milyon lira olan altı bin 206 sahte parfüm, 979 bin 491 adet farklı markalara ait boş parfüm şişesi, kapak ve etiketler, altı parfüm dolum makinesi ve bin 264 litre parfüm esansı bulundu.