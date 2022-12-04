SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 4.12.2022 14:35

5 Aralık 2022 yarın Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gündeme yönelik kararların alındığı Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan liderliğinde ayda iki defa Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Kabine Toplantısı tarihi;

5 Aralık 2022 yarın Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Haftanın ilk gününe girilirken gözler Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere son toplantı tarihler 28 Kasım'ı gösterdiğinde yapılmıştı. Yarın toplantının olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar;

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, son olarak 28 Kasım tarihinde yapıldığı için yarın kabine toplantısı olmayacak.

Yeni Kabine Toplantısı'nın ise 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de yapılması bekleniyor.

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5 Aralık 2022 yarın Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
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