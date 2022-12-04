SON DAKİKA

Haftanın ilk gününe girilirken gözler Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere son toplantı tarihler 28 Kasım'ı gösterdiğinde yapılmıştı. Yarın toplantının olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar;