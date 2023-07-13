5 ay önce ev sahibi olduğu sitede komşusunu öldürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde 8 Temmuz akşamı bir sitenin önünde meydana gelen olayda, komşular arasında çıkan tartışmada İbrahim İlbay baş ve bacağından, Metin Kurum ise göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, 2 kişide darp edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Metin Kurum tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETİN SEBEBİ ESKİ BİR KAMERİYE

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan İbrahim İlbay yaşananları ifadesinde anlattı. Yaklaşık 5 ay önce siteden ev aldığını ancak Metin Kurum'un kendisine 14 yıldır orada oturduğunu, ortak alanlarını kullanamayacağını söylediği belirten İlbay, "Depo veya bahçeyi kullanmamıza izin vermiyordu. Ev sahibi olarak benimde hakkım olmasına rağmen kendisinin daha eski oturduğunu belirtip, buna karşı çıkıyordu. Araç park yeri için eski bir kameriye vardı. Bende onu söktü. Bu nedenle sitenin önünde üzerime gelip bana ve eşime saldırdılar. Aldığım darbe nedeniyle kolumda kırık oluştu. Kavga esnasında elime gelen bıçağı kendimi korumak amaçla rastgele salladım" dediği öğrenildi. İbrahim İlbay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.