Haberler Yaşam Haberleri 5 ay önce ev sahibi olduğu sitede komşusunu öldürdü
Giriş Tarihi: 13.7.2023 09:45 Son Güncelleme: 13.7.2023 10:01

5 ay önce ev sahibi olduğu sitede komşusunu öldürdü

Konya’da aynı sitede oturduğu komşusu Metin Kurum’u (49) bıçaklayarak öldüren İbrahim İlbay (33) tutuklandı. İbrahim İlbay ifadesinde, 5 ay önce evi aldığını ancak Metin Kurum’un 14 yıldır orada oturduğunu belirterek, “Ortak alanları sadece kendisinin kullanacağını söyledi. Benim kullanmama izin vermiyordu. Olaydan önce de park yeri için eski bir kameriyeyi yıkmıştım. Bu nedenle çıkan tartışmada bana ve eşime saldırdı. Ben de bıçakla karşılık verdim.” dediği belirtildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
5 ay önce ev sahibi olduğu sitede komşusunu öldürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde 8 Temmuz akşamı bir sitenin önünde meydana gelen olayda, komşular arasında çıkan tartışmada İbrahim İlbay baş ve bacağından, Metin Kurum ise göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, 2 kişide darp edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Metin Kurum tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETİN SEBEBİ ESKİ BİR KAMERİYE

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan İbrahim İlbay yaşananları ifadesinde anlattı. Yaklaşık 5 ay önce siteden ev aldığını ancak Metin Kurum'un kendisine 14 yıldır orada oturduğunu, ortak alanlarını kullanamayacağını söylediği belirten İlbay, "Depo veya bahçeyi kullanmamıza izin vermiyordu. Ev sahibi olarak benimde hakkım olmasına rağmen kendisinin daha eski oturduğunu belirtip, buna karşı çıkıyordu. Araç park yeri için eski bir kameriye vardı. Bende onu söktü. Bu nedenle sitenin önünde üzerime gelip bana ve eşime saldırdılar. Aldığım darbe nedeniyle kolumda kırık oluştu. Kavga esnasında elime gelen bıçağı kendimi korumak amaçla rastgele salladım" dediği öğrenildi. İbrahim İlbay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Miçotakis Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair konuştu: İlişkiler 3 temel eksende ilerleyecek
Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi: Enver Altaylı'ya yakınlığıyla biliniyor
SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'da korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
5 ay önce ev sahibi olduğu sitede komşusunu öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA