5 ay önce kaybolmuştu... Cesedi bulundu, kuzeni gözaltına alındı

"DARP ETTİM AMA ÖLDÜRMEDİM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, incelemeler sırasında 3 Şubat günü arazide gömülü halde bulunan insan kemiklerinin kayıp Sedat Özcan'a ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kubilay G.'nin yanı sıra, konudan bilgisi olduğu değerlendirilen ağabeyi Kürşad G, ablası Gülşah G. ve eşi Melike G. gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Kubilay G'nin emniyetteki sorgusunda Sedat Özcan'la çeşitli sebeplerle tartıştıklarını ve onu darp ettiğini ancak öldürmediğini söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.