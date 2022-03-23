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Giriş Tarihi: 23.3.2022 12:30 Son Güncelleme: 23.3.2022 12:47

5 ay önce şiddet uygulayan eşini öldüren kadın tahliye oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
5 ay önce şiddet uygulayan eşini öldüren kadın tahliye oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 ay önce şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı (69) bıçakla öldüren Öznur Gülten Efeoğulları (65), ‘eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi’ nedeniyle tahliye oldu.

Olay, 19 Ekim 2021'de Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü gelen Osman Efeoğulları yüksek seste müzik dinlemeye başladı. Dikiş öğretmeni olan eşi Öznur Gülten Efeoğulları müziğin sesini kısmasını istedi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırdı. Bu sırada yere düşen bıçağı alan 4 çocuk annesi eşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Osman Efeoğulları, kurtarılamadı.

47 YIL ÇİLE ÇEKTİM

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında Öznur Gülten Efeoğulları, 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve eziyet çektiğini anlattı. Yıllardır eşinin alkol aldığını ve kumar oynadığını ifade eden Öznur Gülten Efeoğulları, "Boşanmak istediğimde kafama silah dayayıp ölümle tehdit etti. Onu öldürmek isteseydim, beni dövdükten sonra yattığı zaman yapardım" dedi.

Mahkeme heyeti, 4 çocuğu ve kayınpederi Ziya Efeoğulları'nın şikayetçi olmadığı Öznur Gülten Efeoğulları'na TCK'nın 27/2 maddesi gereğince 'eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi' nedeniyle tahliye edildi.

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5 ay önce şiddet uygulayan eşini öldüren kadın tahliye oldu
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