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Giriş Tarihi: 17.5.2022 09:49 Son Güncelleme: 17.5.2022 09:49

5 ayda 25 milyonluk uyuşturucu yakalandı

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
5 ayda 25 milyonluk uyuşturucu yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 ayda il genelinde yapılan 175 operasyonda yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu"ndan 26 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 01 Ocak 12 Mayıs tarihleri arasında Ağrı genelinde uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik 127 operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonlar neticesinde; "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçu"ndan 121 şahsa yasal işlem yapılırken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu"ndan yakalanan 26 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonlarda; 102 kilo 351 gram eroin, 8 kilo 270 gram metamfetamin, 5 kilo 723 gram esrar, 4 kilo 618 gram afyon sakızı, 12 adet ecstasy hap ve 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilerde, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve çökertilmesine yönelik yapılan çalışmaların kararlılık ve azimle sürdürüleceği belirtildi.

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5 ayda 25 milyonluk uyuşturucu yakalandı
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