5 ayda ikinci zam! Bursa’da toplu taşımaya “maliyet” bahaneli zam

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, emeklilere her ay destek, su ve ulaşıma indirim gibi vaatlerde bulunduğu Bursa'da, ulaşıma yüzde 98 zam yapıldı. Belediyenin iştiraki BURULAŞ, geçtiğimiz Ağustos ayında yüzde 68 oranında zam yaptığı şehir içi ulaşım ücretleri 12 TL'den 20 TL'ye çıkmıştı. Aradan sadece 5 ay geçmesine rağmen BURULAŞ, "Artan Maliyetler" bahanesiyle ulaşıma yüzde 30'luk bir zam daha yaptı. Bursalıları şoke eden yeni ulaşım zamlarıyla birlikte şehir içi ulaşım ücretleri 20 TL'den 26TL'ye yükseldi.

ENAG VERİLERİNİ BAHANE ETTİ

5 ay önce Ağustos ayında yapılan yüzde 68'lik ulaşım zammından sonra, bir açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye İştiraki BURULAŞ, "Artan maliyetler nedeniyle zam zaruri hale gelmiştir" demişti. 1 Şubat itibari ile geçerli olmaya başlayan yüzde 30'luk yeni ulaşım zammı ile ilgili de yeni bir açıklama yapan BURULAŞ, ENAG verilerini bahane etti. Açıklamada, "2024 yılı enflasyon oranları ENAG verilerine göre yüzde 83.40 olarak açıklandı. Son altı ayda, toplu taşıma maliyetlerini doğrudan etkileyen birçok temel giderde ciddi artışlar yaşandı. Ülke genelindeki ekonomik dalgalanmalar göz önüne alındığında, vatandaşlarımızın bütçesini korumaya yönelik dengeli bir fiyat düzenlemesi yapılması zorunlu hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.