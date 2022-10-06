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Giriş Tarihi: 6.10.2022 10:53

5 aydır aranan suç örgütü lideri rezidansta yakalandı

“Hacısüleymanoğulları” olarak bilinen suç örgütünün firari lideri Osman H., Sarıyer İlçesi’nde bulunan bir rezidansta yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
5 aydır aranan suç örgütü lideri rezidansta yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamuoyunda "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen operasyonda yakalanamayan örgüt lideri Osman H.'nin Sarıyer İlçesi'nde bulunan bir rezidansta bir adet Glock marka ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör, 25 adet mermi, 29 adet içime hazır halde bulunan "Marihuana" adlı uyuşturucu madde ve 92 bin lira nakit para ile yakalandığı ifade edildi. Osman H. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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5 aydır aranan suç örgütü lideri rezidansta yakalandı
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