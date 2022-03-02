Düzce’de korkunç olay! Öldürene kadar dövüp, gömmüşler

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Beyciler mahallesinde oturan ve askerden yeni gelen 21 yaşındaki Sertan Yalçın, 11 Ekim günü akşam saatlerinde eve gelen arkadaşları tarafından alındı. Yalçın'ın dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, Sertan'ı evden aldıkları iddia edilen Y.E., İ.B., D.K. E.A. ve S.A. gözaltına alındı. Sertan'ı evden aldıklarını ve çiftliğe götürüp dövdüklerini kabul eden şüphelilerin, olay sonrası Sertan'ın kaçtığını, nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli 'de tutuklandı.

"ÖLÜ VEYA DİRİ OĞLUM BULUNSUN" DEMİŞTİ

Kayıp oğlu için sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan baba Hasan Ali Yalçın ise her gün ormanda ve oğlunun dövüldüğü çiftlik yakınlarında oğlunu aradı. "Ölü veya diri oğlumun bulunmasını istiyorum" diyen babanın da tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 5 aydır haber alınmayan Sertan Yalçın'ın bulunması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmalarda birçok kişi ve zanlının yaptığı ihbarlar değerlendirdi.

BAŞKASINA AİT MEZARA GÖMÜLMÜŞ

Son olarak ismi öğrenilemeyen bir zanlı genç adamı Yığılca Çamlık Köyü'nde bir mezarlıkta bulunan ve başka bir kişiye ait olan mezarlığı gömdüklerini söyledi. Bunun üzerine açılan mezarda Sertan Yalçın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlattı.