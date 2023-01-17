5 aydır kayıp kadın otelin kazalizasyonunda aranıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında Ağustos ayında çıkan tartışma sonrası Mine K.'den yakınları haber alamadı.

Mine K.'nın abisinin ihbarları üzerine ise önce tarlalarda, daha sonra ise su kuyularında öldürüldüğü iddiası ile aramalar başlatıldı. Genç annenin, eşi tarafından öldürüldüğü şüphesi ile son olarak, eşinin çalıştığı otel kanalizasyonu ve çevresinde aramalar yapıldı. Henüz bir delile rastlanılmayan kazılarda kepçeler günlerdir genç annenin ölüm şüphesi üzerine cansız bedeni aranıyor.