Haberler Yaşam Haberleri 5 aydır kayıp kadın otelin kazalizasyonunda aranıyor
Giriş Tarihi: 17.1.2023 16:26 Son Güncelleme: 17.1.2023 17:32

5 aydır kayıp kadın otelin kazalizasyonunda aranıyor

Denizli'nin Pamukkale İlçesinde 5 aydır kayıp olan genç kadının, öldürüldüğü şüphesi ile, eşinin çalıştığı otelin kanalizasyonunda ve bölgedeki dağlık alanda, su kuyularında arama çalışmaları devam ediyor.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
5 aydır kayıp kadın otelin kazalizasyonunda aranıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında Ağustos ayında çıkan tartışma sonrası Mine K.'den yakınları haber alamadı.

Mine K.'nın abisinin ihbarları üzerine ise önce tarlalarda, daha sonra ise su kuyularında öldürüldüğü iddiası ile aramalar başlatıldı. Genç annenin, eşi tarafından öldürüldüğü şüphesi ile son olarak, eşinin çalıştığı otel kanalizasyonu ve çevresinde aramalar yapıldı. Henüz bir delile rastlanılmayan kazılarda kepçeler günlerdir genç annenin ölüm şüphesi üzerine cansız bedeni aranıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Bu işi mayıs ayı içinde bitirelim
SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Bahçeli'nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
SON DAKİKA | Pınar Gültekin davasında mahkemeden flaş karar! Dava yeniden görülecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Geleceğin gözde meslekleri ve biz
SABAH.COM.TR - ÖZEL | Skandal SİHA sözleri sonrası Ali Babacan'a ateş püskürdüler: Düşmana askerlik yapıyorlar!
‘Altılı masanın kuyrukçusu değiliz’
Şerde yarışmak
Ruh gibidir geri dönmez
ARKADAŞINA GÖNDER
5 aydır kayıp kadın otelin kazalizasyonunda aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA