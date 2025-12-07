5 aylık kuyumcu kayıplara karıştı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 5 ay önce kuyumcu dükkânı açan Fatih Çelik, çok sayıda kişiden altın ve para toplayarak kayıplara karıştı. Mahallede birçok kişi polise başvurdu. Daha çok kâr beklerken eldekinden de olan vatandaşlar isyan etti. Polis, milyonlarca liralık vurguna imza atan kuyumcuyu arıyor. Celaliye Mahallesi'ndeki kuyumcuya ziynetlerini bırakan vatandaşlar polise ve savcılığa şikayette bulundu. Kuyumcuya para veren Ercan Tiryaki, "17 bin 200 lira parayı bıraktım. Kâğıda 'Parası alındı 3 gram verilecek' yazdı. Kâğıt arabada duruyor. Ertesi sabah geldiğimde dükkân kapalıydı. Burada mağdur ettiği çok fazla insan var" ifadelerini kullandı. Çelik'in esnaf komşusu Erdal Töngel ise, kuyumcunun vatandaşa ait 500 milyon lira kadar altınla kaçtığını ileri sürdü.