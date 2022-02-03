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Giriş Tarihi: 3.2.2022 14:53 Son Güncelleme: 3.2.2022 15:10

5 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
5 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde JASAT Timleri Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 5 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Mardin il Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timi ile Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı 9'uncu JASAT Timinin birlikte yaptığı operasyonda, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme" "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme" ve "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma" suçlarından olmak üzere toplam 5 suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan, ayrıca en son olarak 2014 yılında, Midyat Açık Ceza İnfaz Kurumundan ayrılmış olduğu izinden dönmeyerek 8 yıldır firari olarak aranan M.A.'nın Nusaybin'de olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin istihbari çalışmaları sonucunda M.A.'nın son olarak Abdulkadirpaşa Mahallesindeki kardeşine ait evde olduğunun tespit edilmesi üzerine Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek tespit edilen adreste şahıs gözaltına alındı.

İki ayrı suç kaydından 8 Yıl ve 7 Yıl, 6 Ay olmak üzere toplamda 15 Yıl 6 Ay kesinleşmiş cezası bulunan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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5 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
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