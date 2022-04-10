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Giriş Tarihi: 11.4.2022

5 bin 609 yeni vaka 32 vefat

5 bin 609 yeni vaka 32 vefat
Türkiye'de dün 172 bin 461 Kovid- 19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı. 32 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu. 18 yaş üstü ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.39, birinci doz aşı oranı yüzde 93.11 olarak kayıtlara geçti. Toplam aşı miktarı 147 milyon 211 bin 194 doza yükseldi. 18 yaş üstü en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. ANKARA

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5 bin 609 yeni vaka 32 vefat
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