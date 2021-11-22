5 bin kişi Toroslar’a koştu

"Toroslar'a Koş" ve "Toroslar'ı Koşarak Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen yarı maratonda yaklaşık 5 bin katılımcının yanı sıra 9 farklı ülkeden 38 profesyonel sporcu yer aldı.



21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik maraton, 3 kilometrelik halk koşusu, 200 metre özel sporcular, 100 metre çocuk maratonu olmak üzere 5 kategoride yapılan organizasyonda dereceye giren sporculara kupa ve toplamda 191 bin 700 TL para ödülü verildi. Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nun, başlangıç ve bitiş noktası Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Meydanı oldu. Başkan Yılmaz tarafından başlatılan yarı maratonda vatandaşlar ve sporcular, renkli görüntüler oluşturdu.



Sporcular, yarı maratonda, Mersin'in diğer merkez ilçeleri olan Akdeniz ve Yenişehir'i de kapsayan bir güzergahtan geçerek koşuyu tamamladı.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE HAREKETSİZ KALDIK, YARI MARATON İLE HAREKETLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİK"



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, maratona Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinden 7'den 77'ye binlerce sporcunun katıldığını ve bundan da memnuniyet duyduklarını söyledi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan pandemi döneminde insanların hareketsiz kaldığını ve bu nedenle yarı maratonu düzenlediklerini kaydeden Başkan Yılmaz; "Pandemi döneminde hareketsiz kaldık. Evden çıkamadık, spor yapamadık, yürüyemedik, koşamadık. Bunun psikolojik ve sosyolojik sonuçlarını ortadan kaldırmak, çocuklar, gençler ve her yaştan vatandaşı spora yönlendirme noktasında büyük faydaları var. Kentimizin tanıtımı açısında da faydası var. Yarı Maraton, Toroslarımızın, Mersinimizin doğal ve tarihi güzelliklerini tüm dünyaya göstermek için bir kazanım" diye konuştu.





"BAŞKANIMIZ, MERSİNİMİZİ DÜNYAYA TANITTI"



Maratonda koşan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a maraton geleneğini Mersin'de yaşattığı için teşekkür etti.



Şimşek; "Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından atletleri burada buluşturan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederiz. Birçok Büyükşehir belediyesinin yapamadığı yarı maratonu dünya genelinde yaparak Toroslarımızı, Mersinimizi tanıttı" dedi.



"YARI MARATONDA HEP BİRLİKTE KOŞTUK"



Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, binlerce sporcunun yarıştığı Toroslar Uluslararası Yarı Maratonda yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; "Herkesi bir araya getiren Toroslar Belediyemizin maratonunda biz de yer alarak koştuk. Başkanımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.





"DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE KOŞTULAR"



Başkan Yılmaz da maraton heyecanını kent protokolü ve vatandaşlarla birlikte 3 kilometrelik halk koşusunda koşarak yaşadı. Davul ve zurna eşliğinde koşulan halk koşusunun katılımcılarından biri de İzmir'den Toroslar Uluslararası Yarı Maraton için gelen 72 yaşındaki Gazel Demiray oldu.



Koşusunu oynayarak tamamlayan Demiray, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a kendilerini böyle bir önemli bir organizasyonda buluşturduğu için teşekkür etti. Başkan Yılmaz da Demiray'ı tebrik ederek günün anısına madalya takdim etti. Demiray da maraton sayesinde Mersin'i, Toroslar'ı keşfetme imkanına sahip olduğunu kaydederek, bundan sonra yapılacak maratonlara da katılacağını ifade etti.



"MARATON DEDE, O ÇOK İSTEDİĞİ MADALYASINI ALDI"



Toroslar Uluslararası Yarı Maratona uzun süredir hazırlanan 74 yaşındaki Ahmet Kahveci de yarışlarda boy gösterdi. Mersin'de yaşayan ve Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen maratonlarda koşan Kahveci, yarışlarda dereceye giremedi ama azmiyle ve spora olan ilgisiyle tüm gençlere örnek oldu. Başkan Yılmaz, yarı maratona katılarak renk katan ve maraton dede lakabıyla ünlenen Kahveci'ye teşekkür ederek, plaketini ve o çok istediği madalyasını da takdim etti.



DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ



Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle Toroslar'da ilk kez gerçekleştirilen yarı maratonda kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.