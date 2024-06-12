5 bin liralık yazılımla 3 milyar liralık vurgun

İstanbul'da M.G. adlı kişi liderliğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izinsiz bir şekilde yasadışı "foreks" işlemleri yürüten 125 kişilik suç şebekesinin 99 üyesi, siber polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından İstanbul'un 11 ilçesinde düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 175 mermi, 14 bin 375 euro, 70 bin 440 lira, 27 bin 804 dolar, 8 çeyrek altın, 36 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. İddialara göre; finans ofisleri ve çağrı merkezleri açan şebeke üyeleri, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları yatırım ilanlarıyla insanların telefon numaralarını topladı. Çağrı merkezleri tarafından aranan mağdurlardan "vergi" ve "sigorta" adı altında 100 ila bin dolar arasında paralar alan şebeke; mağdurların hesaplarında özel bir yazılımla yükseliş gösterirken para almayı sürdürdü. Şebekenin; söz konusu yazılımı 5 bin liraya hazırlattığı ortaya çıktı. Sistemden çıkmak isteyen 10 mağdur, parasını çekemeyince dolandırıldığını anlayarak şikâyetçi oldu. Şebekenin, bu özel yazılımlı mobil uygulama ile mağdurlardan aldığı 3 milyar lirayı üçüncü kişiler adına açılmış 45 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına aktarıp paraların izlerini kaybettikleri belirlendi.