5 bin paket uyuşturucuyla dükkan dükkan gezdiler

Üsküdar'da film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. İddiaya göre arkadaş olan Mehmet A.(57) ve Yadin Ö.(56), polisi atlatmak için adeta senaryo yazdı. Ancak kafaya koydukları uyuşturucu ticaretini gerçekleştiremeden yakayı ele veren ikilinin planları suya düştü. Polisi atlatmak isterken dikkatleri üzerlerine çeken ikili, yağmurdan kaçmaya çalışıp doluya tutuldu.

POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Yanlarına aldıkları 5 bin adet uyuşturucu paketiyle Üsküdar'a gelen Mehmet A. Ve Yadin Ö., polise yakalanmamak için ilginç yöntemlere başvurdu. Ellerindeki paketlerle park, lokanta, eczane dahil bir çok yere girip çıkan ikili, bu yolla dikkat çekmemeyi planlarken polisin radarına takıldı. Üzerlerinden binlerce uyuşturucu paketi görenleri şoka sokarken iki şüpheli de gözaltına alındı.

5 BİN PAKETE JET SORUŞTURMA

Yüklü miktar uyuşturucuyu oradan oraya gezdiren şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan Mehmet A. ve Yadin Ö. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler adliye getirildi. Savcılık iki şüpheliyi de tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ÖNCE LOKANTA SONRA ECZANE

Şüphelilerin yaptıkları savunmalar ise pes dedirtti. Şüpheli Yadin Ö., uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyerek ticaret iddialarını da reddetti. Şüpheli adam, "Ben lokantadayken iki çocuk yanıma geldi. Bir torba verdiler, 2-3 saat sonra gelip alacaklarını söylediler. Epey durduktan sonra Mehmet'in evinin yakın olduğunu bildiğimden onu aradım. Ayağım ağrıdığı için eczaneden ilaç alacaktım, torbayı Mehmet'e verdim. Torbanın içinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

5 BİN PAKET UYUŞTURUCU ELDEN ELE GEZMİŞ

Diğer şüpheli Mehmet A. ise "Yadin beni arayınca yanına gittim. Bana 'Torba iki saat sen de kalabilir mi' dedi. Kendisi eczaneye gitti, sonrasında da yakalandık. Torbada ne olduğunu bilmiyordum, sorduğunda Yadin bana sadece tutmamı söyledi. Hiçbir şeyden şüphelenmedim" ifadelerini kullandı.

LOKANTA YALANI TUTMADI, TUTUKLANDILAR

Hakimlik sorguları sonrası şüpheliler Mehmet A. ve Yadin Ö.'nün birbirleriyle çelişkili ifadeleri, olay tespit tutanağı, ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı ve delillerin karartılma şüphesi gerekçeleriyle ikisinin de tutuklanmasına karar verdi.