5 bin yıllık Diyarbakır surlarının çevresi kaçak yapılardan temizleniyor





'15 YILDIR YIKIM KARARI OLMASINA RAĞMEN EL SÜRÜLMEMİŞ'

Surların etrafındaki kaçak yapılar için 15 yıldır yıkım kararı olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Kimse el sürmemiş, Bölge sit alanı. Ama imarsız kamu alanlarına kaçak yapılar yapmışlar. Bu bölgenin kaçak yapılardan temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. 5'inci etap çalışmalarında 100 kaçak yapı yıkılacak. Daha önce 300 yapının yıkımı gerçekleşmişti. Şehirde bugüne kadar taş taş üstüne koymamış sadece kötülükten ve o işlerden anlayan, fitne ve dedikodu yapan, bozgunculuk çıkaran bir güruh da var maalesef. Onlar da iftira, dedikodu ve yaptığımız her işle, söylediğimiz her söze mukabil kötülük üretmeye devam ettiler. Ama bizim moralimizi de motivasyonumuzu da bozmaya gücünüz yetmez" diye konuştu.

Kamulaştırma ve kaçak yıkım çalışmalarının Çevre Şehirlik ve İklim Bakanlığı'nın desteği ile Büyükşehir Belediyesi'nce yapıldığını belirten Vali Karaloğlu, iç turizmde Diyarbakır için önemli yoğunluk yaşandığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından iş makineleri ile kaçak yapıların yıkımına başlandı.