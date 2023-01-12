5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

'BAŞURLULAR SANAT ÜRETMİŞ DİYEBİLİRİZ'

Bulunan oyun taşlarıyla Başurluların sanat ürettiğini söyleyen Demir, "Oyun taşlarının milattan önce 3100 ile 2900 yılları arası yani toplamda 5 bin yıllık bir geçmişi var. Erken Tunç Çağı'nın önemli eserlerinden biridir. Batman Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda yapılan kazılarda, Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur'un yaptığı çalışmalarda ortaya çıkarıldı. Bu taşların hangi amaçla yapıldığı bilinmemekle beraber bununla ilgili hem yabancı hem yerli çalışmalar var. Üzerine hem makaleler hem de tez çalışmaları devam ediyor. İlerleyen zamanlarda yayınlanacaktır. Taşlar çok enteresandır. Oyunla ilgiliden ziyade, o dönemin insanlarının çevresini taşlara yansıttığını rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela biz herhangi bir satranç oyununa baktığımızda satrançtaki atlar, kale ve piyonların bir benzerini bu oyunda da görebiliyoruz aslında. Başur Höyük'ten çıkarılan bu oyun taşları toplamda 39 adet olup, 2 kişiyle oynandığı düşünülmektedir. Döneminin en önemli sanat eserleridir diyebiliriz. Çünkü birçok insan eser yapar, zanaat üretir ama 'Başurlular sanat üretmiş' diyebiliriz" ifadelerini kullandı.