5 bungalovu havuzlarıyla söküp götürdü

İstanbul Çatalca'da satın aldıkları havuzlu bungalovların ortadan kaybolduğu gören 5 vatandaş büyük şok yaşadı. Akalan Mahallesi'ndeki bir arazide tatil köyü şeklinde inşa edilen 5 havuzlu bungalov kısa sürede sahiplerine buldu. Evlerine eşyalarını taşıyan vatandaşlar, bahçelerinide kendilerine göre düzenledi. İddiaya göre, bungalov sahiplerinden biri siteyi yapan kişiyle alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Müteahhit de bungalovlar ve havuzlarını sökerek götürdü.Ev sahipleri olaydan birkaç gün sonra bungalovlara gidince şoke oldu. Evlerinden geriye çakıl taşlı arazinin kaldığı gören vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Hırsızlık iddiasının asılsız olduğunu belirten Çatalca Kaymakamlığı, "Evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri, ödemesini alamadığı gerekçesiyle demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır"açıklamasını yaptı.