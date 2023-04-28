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Giriş Tarihi: 29.4.2023

5 farklı isim hayatı zehir etti

DHA
5 farklı isim hayatı zehir etti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ersin Akbaş (57) nüfusa kaydı yanlış yapılınca hayat ona zehir oldu. Doğduğunda ismi "Ergün", cinsiyeti "kadın" olarak kaydedildi. İsmi resmi kurumlarda "Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin" olarak gözüktü. 1986'da "Ersin Akbaş" kimliği ile 18 ay askerlik yaptı. 1990'da Körfez kriziyle çıkan seferberlikte "Ersün Akbaş" adıyla 20 gün askerlik yaptı.



Akbaş 2007'de açtığı davayı kazanıp, adını "Ersin" olarak tescil ettirdi. Adı Ersün Akbaş olan kişi yerine 15 gün cezaevinde yattı. 1984'te "Ersün" ismi ile SGK'lı oldu. 1991'de "Ersin" ismiyle açtığı tuhafiye dükkânını 15 yıl işletti. Farklı isimlerle girişleri olduğundan EYT'den de faydalanamadı. Akbaş, "Millet bir isme sahip olamazken ben 5 isme sahip oldum. Daha önce kendimi ispat etmek için dava açmıştım. Şimdi kendimi aklamak için tespit davası açtım" dedi.

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5 farklı isim hayatı zehir etti
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