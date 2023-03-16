5 genç kadın, kendileri gibi depremzedelere yemek pişiriyor





'İNSANLARA YARDIM ETMEK HUZUR VERİYOR'

Aşevindeki çalışmalara destek olan Deniz Demir, "Deprem anında tüm aile evdeydik ve şiddetli bir depremle birlikte kalktık. Çok zorlu, kabus gibi bir geceydi. Evden çok şükür sağ salim çıkabildik. Evimize yakın bir bölgeye çadır kurduk, orada yaşıyoruz. Çok şükür can kaybımız yok ancak evimiz yıkılacağı için üzgünüz. Mahalle muhtarımızın tavsiyesiyle kuzenlerimle birlikte aşevine geldik. Canıgönülden çalışıyoruz. Yaşadığımız geceyi unutmaya çalışıyoruz. El ele vererek diğer depremzedelere yemek yapıyoruz. Bir şeylere yaradığımı bilmek, insanlara yardım etmek bana huzur veriyor" diye konuştu.