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Giriş Tarihi: 29.11.2022

5 gün oldu Seda Nur’dan iz yok

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
5 gün oldu Seda Nur’dan iz yok
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde halasında kalan ve 24 Kasım'da direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Seda Nur Uludağ (21) için arama çalışması Koru sahilinde aralıksız sürüyor. Direksiyon dersi sonrası son olarak pastanede kız arkadaşıyla buluşan Uludağ akşam eve dönmeyince polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı. Genç kızın cep telefonunun en son sinyal verdiği Koru sahilinde aramalar yoğunlaştırıldı. Ekipler, sahilde kendisine ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi buldu. Denizden ve havadan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı. Öte yandan Uludağ'ın, pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Uludağ'ın da "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü.

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5 gün oldu Seda Nur’dan iz yok
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