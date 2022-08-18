Haberler Yaşam Haberleri 5 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı
Giriş Tarihi: 18.8.2022

5 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
5 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı
Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde Mesut Kuru'nun (33) kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Mesut Kuru, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Nuray ile annesi Havva Kuru (59) ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mesut ve Nuray Kuru çiftinin, geçen cumartesi Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünya evine girdikleri öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı!
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
Güncel sigara fiyatları 17 Ağustos 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte başlıyor, kılavuz geldi mi? ÖSYM ile YKS 2. ek tercih tarihleri ve başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ek tercihler nasıl yapılacak? İşte detaylar
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
YKS şampiyonu İTÜ’ye yerleşti
TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları: 2022 TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 81 il için TOKİ sosyal konut projesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
5 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA