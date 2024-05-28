5 gün önce üniversiteden mezun oldu... 1 hafta önce aldığı motosikletle kaza yapıp hayatını kaybetti

Üniversiteden geçtiğimiz hafta mezun olan Bilgiç'in motosikleti ise bir hafta önce satın aldığı öğrenildi. Bilgiç, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İzmir'de Liman Caddesi Viyadüğü üzerinde 25 Mayıs günü korkunç bir kaza meydana geldi. Alsancak istikametinden Bornova yönüne giden 23 yaşındaki Zeynel Bilgiç kullandığı 01 AOL 146 plakalı motosikletiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan Bilgiç, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde Bilgiç'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazayı duyan motokurye arkadaşlarının olay yerine gelerek gözyaşı döktüğü Bilgiç'in de üniversite öğrencilik döneminde motokurye olarak çalıştığı, iş yerinden 2 gün izin aldığı öğrenildi. Bilgiç, Ege Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden 24 Mayıs'ta mezun olduğu ve motosikleti de bir hafta önce satın aldığı öğrenildi.

Olay Yeri İnceleme polisleri ve savcının incelemesinin ardından Bilgiç'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazesi ailesi tarafından alınan Bilgiç, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Akçatarla kırsal mahallede gözyaşlarıyla toprağa verildi.