Korkunç çatışma Kepez Beldesi İhsan Şenkartal Caddesi, Hamidiye Cami önünde beş gün önce meydana gelmişti. İddiaya göre 4 saldırgan, aralarında daha önceden husumet bulunan evli ve bir çocuk babası Sercan Yüksel'i konuşmak için Hamidiye Mahallesi'ne çağırdı. Konuşma teklifini kabul eden Yüksel, Şenkartal Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlerlerken silahla çapraz ateşe tutuldu.

BAŞINDAN YARALANDI

Kendisine ateş açıldığını gören araç sürücüsü Sercan Yüksel (35) olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan tıra çarparak güçlükle durabildi. Saldırganlar, duran otomobile ateş açmaya devam ederken; Yüksel, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

ORGANLARIYLA YAŞAYACAK

Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçmayı başarırken, kanlı pusuda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yüksel, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta evlatlarını kaybeden Yüksel ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA TESPİT EDİLDİLER

Kanlı pusunun ardından saldırganların yakalanması için harekete geçen Cinayet masası dedektifleri, olay yerinden elde ettikleri kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganların, G.A, V.A. Y.D.A. olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Cinayet Masası dedektifleri; geçtiğimiz hafta Bayramiç İlçesi'ne bağlı Evciler Köyü'ndeki bağ evine düzenledikleri operasyonda son dakika kaçarak kurtulan G.A ve Y.D.A'yı İntepe'de, V.A.'yı ise şehir merkezinde yakaladı. G.A., V.A. ve Y.D.A' ya yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen RK., BK., YT., MA. ve DA.'da polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.