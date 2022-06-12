5 gün yağmur suyu içerek hayata tutundu

Bursa’da ormanlık alanda kaybolan ve 5 gündür her yerde aranan 72 yaşındaki Firdevs Bayram, sağ salim bulundu. Biriken yağmur suyunu içerek susuzluğunu gideren yaşlı kadının ağaç altında uzun süre uyuduğu öğrenildi
Bursa'nın Keles ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadına ulaşıldı.
Kırsal Kıranışıklar Mahallesi'nde yaşayan Firdevs Bayram'ın (76) salı günü ayrıldığı evine dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.
Bunun üzerine jandarmanın yanı sıra AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekipleri çalışma başlattı.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, aramaların 5. gününde jandarma ekiplerince arazide bulundu. Firdevs Bayram'ın ilk sağlık kontrolü bulunduğu yerde yapıldı.
Kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Bayram, daha sonra yakınlarına teslim edildi. Bayram'ın yakınları sevinçten gözyaşlarını tutamadı.