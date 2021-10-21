5 gündür aranıyordu! Emine nineden kötü haber

Düzce 'ye bağlı Bahçeköy'de oğlu ile birlikte yaşadığı öğrenilen 93 yaşındaki Emine Dinçer, 5 gün önce kayıplara karıştı.

Geçtiğimiz Cumartesi öğleden sonra evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Dinçer için, 112 Acil Çağır Merkezine ihbarda bulunuldu.

Yapılan ihbar üzerine Jandarma, AFAD, Afet Gönüllüleri Derneği ve Düzce Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yapılan aramalar sonucu Emine Dinçer'in cansız bedeni İstilli Köyü'nde bulunan bir köprünün altında JASAT ekipleri tarafından bulundu. Olay yerine Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı sevk edilerek incelemelerde bulunuldu.

Yapılan incelemeler sonrası Dinçer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için yapılacak otopsi için morga kaldırılırken, Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.