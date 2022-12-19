5 gündür ulaşılamıyordu ölü bulundu

ZONGULDAK'IN Devrek ilçesinde 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. 5 gün önce tedavi için İstanbul'a giden Melike Müfettişoğlu, eşi Mehmet Müfettişoğlu'nu (63) her gün defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Günlerdir eşine ulaşamayan kadın, polisi arayarak yardım istedi. Polis, ihbar üzerine Müfettişoğlu'nun evine gitti. Ekipler eve girdiklerinde yaşlı adamın cansız bedenini buldular. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası yaşlı adamın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA