5 ilde DEAŞ’a darbe: 47 şüpheli yakalandı

Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM Şube Müdürlüklerinin sabahın erken saatlerinde düzenlediği baskınlarla, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri deşifre edilerek 47 şüpheli yakalandı.

SİLAHLAR VE ÖRGÜTSEL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, ruhsatsız tabancaların yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları belirlendi. Ele geçirilen dijital materyallerin, örgütün yeni eylem planlarına dair önemli bilgiler içerebileceği değerlendiriliyor.

BAKAN YERLİKAYA: OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yerlikaya, "Terör, insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlarımız kesintisiz devam edecek. Milletimizin birlik, beraberlik ve huzuru için güvenlik güçlerimiz 24 saat görev başında" dedi.