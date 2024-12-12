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Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:45 Son Güncelleme: 12.12.2024 12:47

5 ilde DEAŞ’a darbe: 47 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne ağır darbe indirildi. Ruhsatsız silahlar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilirken, 47 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terör, insanlığın ortak düşmanıdır. Milletimizin huzuru için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek” dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
5 ilde DEAŞ’a darbe: 47 şüpheli yakalandı

Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM Şube Müdürlüklerinin sabahın erken saatlerinde düzenlediği baskınlarla, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri deşifre edilerek 47 şüpheli yakalandı.

SİLAHLAR VE ÖRGÜTSEL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, ruhsatsız tabancaların yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları belirlendi. Ele geçirilen dijital materyallerin, örgütün yeni eylem planlarına dair önemli bilgiler içerebileceği değerlendiriliyor.

BAKAN YERLİKAYA: OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yerlikaya, "Terör, insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlarımız kesintisiz devam edecek. Milletimizin birlik, beraberlik ve huzuru için güvenlik güçlerimiz 24 saat görev başında" dedi.

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5 ilde DEAŞ’a darbe: 47 şüpheli yakalandı
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